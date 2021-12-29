Продукция Азербайджана экспортирована во Вьетнам

БАКУ/Trend/ - Портал Azexport.az Центра анализа и коммуникации экономических реформ представил очередные сертификаты свободной продажи продукции «Made in Azerbaijan», cообщает Trend со ссылкой на Центр анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно информации, сертификаты выданы Социалистической Республике Вьетнам на экспорт семи азербайджанских фруктовых соков и безалкогольных напитков. Всего с апреля 2018 года по декабрь 2021 года выдано 622 товара.

Сертификаты упростили экспорт азербайджанской продукции в Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Доминиканскую Республику и ряд других стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки, Западной Европы, Океании и арабских стран.

Отметим, что справка о свободной продаже подается в соответствии с соответствующим Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2017 года. Сертификат подтверждает, что экспортируемые товары находятся в свободном обращении в Азербайджанской Республике, сертифицированы соответствующими государственными органами и ведомствами и соответствуют стандартам.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)