Казахстан увеличил экспорт пшеницы почти на 20%

БАКУ /Trend/ - Казахстан по итогам девяти месяцев 2021 года экспортировал 4,02 миллиона тонн пшеницы, что на 18,1 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает Trend со ссылкой на статданные Казахстана.

В сентябре Казахстан экспортировал 430 819 тонн пшеницы, что на 17,8 процента меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на девять процентов превышает показатель августа 2021 года.

По итогам девяти месяцев 2021 года Казахстан экспортировал 48 856 тонн кукурузы, а в сентябре - 1 434 тонны, что в 90,3 раза и на 4,8 процента меньше показателей девяти месяцев и сентября прошлого года соответственно.

Казахстанский экспорт ячменя в сентябре составил 30 569 тонн, сократившись на 58,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Экспорт ячменя по итогам девяти месяцев 2021 года составил 710 430 тонн, что на 4,8 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Экспорт Казахстаном ржи составил 2 490 тонн в сентябре и 5 654 тонны - по итогам девяти месяцев, что в 3,7 и 2,3 раза больше, чем в аналогичные периоды 2020 года соответственно.

Казахстан по итогам девяти месяцев 2021 года экспортировал 1 016 тонн овса и 4 488 тонн гречихи. Экспорт этих сельскохозяйственных культур в сентябре не осуществлялся.

Казахстанский экспорт риса составил 6 559 тонн в сентябре и 78 044 тонны - за девять месяцев 2021 года, что на 5,1 и 3,9 процента превышает показатели аналогичных периодов прошлого года соответственно.