Туркменистан может диверсифицировать энергобаланс посредством использования ВИЭ – USAID

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, который стремится диверсифицировать свой энергетический баланс, обладает большим потенциалом для инициатив в области "зеленой" энергетики, и может достичь этого за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщили Trend в USAID.

"Туркменистан обладает большим потенциалом для инициатив в области "зеленой" энергетики, включая строительство ветряных и солнечных электростанций, установку солнечных батарей на крышах домов, использование "зеленого" водорода, а также энергоэффективность. Существует также неиспользованный потенциал для разработки технологий в сфере ВИЭ", - сказали в агентстве.

Учитывая принятую правительством Туркменистана программу модернизации, USAID стремится сотрудничать как с правительством, так и с частным сектором этой страны в развитии ВИЭ, отметили в агентстве.

"На протяжении последнего года агентство предложило несколько идей для пилотных моделей и проектов в области ВИЭ в рамках проекта USAID "Энергия будущего", - добавили в агентстве.