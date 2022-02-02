Туркменская биржа выставила на торги хлопчатобумажную пряжу

Бизнес 2 февраля 2022 21:58 (UTC+04:00)
Туркменская биржа выставила на торги хлопчатобумажную пряжу
Госкомитет Туркменистана приобретет оборудование
Госкомитет Туркменистана приобретет оборудование
Туркменская биржа выставила на торги хлопчатобумажную пряжу
Туркменская биржа выставила на торги хлопчатобумажную пряжу
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