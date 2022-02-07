ЗАО AzerGold перевыполнило план по производству золота и серебра

Бизнес 7 февраля 2022 12:39 (UTC+04:00)
ЗАО AzerGold перевыполнило план по производству золота и серебра

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ЗАО AzerGold произвело 61,5 тысячи унций золота и 134,4 тысячи унций серебра. Таким образом, ЗАО перевыполнило план по производству золота и серебра на 11 и 55 процентов соответственно.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, ЗАО в 2021 году увеличило производство золота на 2,5 процента, а производство серебра - на 10,9 процента по сравнению с 2020 годом.

«В прошлом году был предпринят ряд важных шагов по повышению эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов AzerGold и оптимизации производственных процессов», - сказал Ибрагимов.

Он также отметил, что за последние пять лет ЗАО произвело 255,6 тысячи унций золота и 484,5 тысячи унций серебра.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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