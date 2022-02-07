Названы доходы ЗАО AzerGold от реализации золота и серебра в 2021 г.
БАКУ /Trend/ - Доходы ЗАО AzerGold от реализации золота и серебра в 2021 году составили 188,3 миллиона манатов.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.
По его словам, доходы ЗАО от продажи золота и серебра выросли на 0,4 процента в годовом исчислении.
Ибрагимов сообщил, что в прошлом году ЗАО реализовало 60 тысяч унций золота и 133 тысячи унций серебра.
В последние пять лет компания реализовала золото и серебро на сумму более 755 миллионов манатов, отметил глава правления ЗАО.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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