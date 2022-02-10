Кредит от банка АВВ работникам налоговой службы

Ко Дню работника налоговой службы 11 февраля АВВ запустил новую кампанию. C 10 до 21 февраля включительно при наличии зарплатной карты, каждый сотрудник налоговой службы может получить кредит наличными по процентной ставке от 15% годовых.

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия – 0%

Годовая процентная ставка – от 15%

Без поручителя

TamKart в подарок на сумму 1000 манатов

Многоцелевые потребительские кредиты доступны во всех филиалах АВВ. Для оформления кредита достаточно обратиться в любой филиал АВВ и предоставить удостоверение личности. Клиенты банка могут также заранее зарезервировать часы обслуживания на сайте Банка, чтобы избежать ожидания в очереди. Кроме того, владельцы зарплатных карт АВВ могут получить кредит онлайн через ABB mobile, не посещая отделений банка. Клиентам, оформившим кредит, дополнительно предоставляется TamKart.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.