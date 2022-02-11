В ВБ назвали приоритетные направления сотрудничества с Азербайджаном
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Президент Ильхам Алиев: Планируем построить новую линию электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыван, а оттуда - в Турцию и Иран
Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется завершение строительства 5 гидроэлектростанций на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика выросла более чем на 5%, а промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 20%
В минобороны Азербайджана опровергли утверждения об обстреле жилого дома, где временно дислоцированы российские миротворцы
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО)
Всемирный банк стремится помочь Азербайджану оценить различные возможности в области морской ветроэнергетики
Мобильный интерактивный квест, в который можно и нужно играть на работе: «Лаборатория Касперского» представляет [Dis]connected
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО)
По итогам проверок в 2021 г. выявлены необоснованные выплаты в 144 объектах надзора - минфин Азербайджана