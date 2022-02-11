Туркменские ученые разработали метод получения используемого в промпроизводстве химиката из местного сырья

Бизнес 11 февраля 2022 15:27 (UTC+04:00)
Туркменские ученые разработали метод получения используемого в промпроизводстве химиката из местного сырья
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