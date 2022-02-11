Посол Афганистана в Туркменистане подал в отставку с поста

БАКУ /Trend/ - Посол Афганистана в Туркменистане Хан Вали Хан Башармал подал в отставку со своего поста, сообщает Trend со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

«Настоящим объявляю о своей отставке с поста посла Афганистана в Туркменистане», — говорится в публикации посла.

Дипломат также выразил уверенность, что Афганистан и Туркменистан будут эффективно работать над реализацией ТАПИ, ТАР, Лазуритового коридора и других крупных проектов для мирного будущего.

Хан Вали Хан Башармал был назначен послом Афганистана в Туркменистане в сентябре 2020 года. Ранее он работал в аппарате Президента Афганистана.

Туркменистан и Афганистан установили дипломатические отношения 26 февраля 1992 года.

Туркменистан на протяжении многих лет оказывает соседней стране экономическую и гуманитарную помощь.

(Автор: Амина Назарли)