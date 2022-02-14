БАКУ /Trend/ - 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента, сообщает Trend со ссылкой на Orient News.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

Напомним, что на внеочередном заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (парламент) Туркменистана 11 февраля Бердымухамедов заявил, что дорогу в государственное управление страной нужно открыть молодым лидерам.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)