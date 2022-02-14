Названы основные показатели внешней торговли Казахстана в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Россия, Китай и Италия стали основными торговыми партнерами Казахстана в 2021 году, передает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

В 2021 году товарооборот Казахстана на 17,4% превысил показатели 2020 года и составил $101,5 млрд. Основную долю товарооборота занимает торговля обработанными товарами: за 2021 год этот показатель составил 58,1 млрд. долл. США, что на 12% выше, чем за 2020 год (51,8 млрд. долл. США).

Экспорт из Казахстана за 2021 год вырос на 26,9% и составил $60,3 млрд. Импорт вырос на 5,8% и составил $41,2 млрд. Основными товарами экспорта из Казахстана являются: сырая нефть сырая, медь и катоды из меди, ферросплавы, природный газ, уран, - руды и концентраты железные, руды и концентраты медные, пшеница, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, нефтепродукты.

Основными товарами импорта в Казахстан являются: вычислительные машины, кузова для автомобилей, легковые автомобили и запчасти для автомобилей и тракторов, телефонные аппараты, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи. А также вакцины, сыворотки из крови, кровь.



Основными странами-торговыми партнерами Казахстана в 2021 году были:

Россия - общий объем двусторонней торговли $24,2 млрд.

Китай – товарооборот составил около $18,2 млрд.

Италия – объем взаимной торговли превысил $9,6 млрд.

В десятку основных стран-партнеров также вошли: Нидерланды, Турция, Узбекистан, Франция, Южная Корея, США, Германия, Индия, Испания, Румыния, Греция, Швейцария.