Туркменистан и Великобритания обсуждают возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры по ряду потенциальных проектов между Великобританией и Туркменистаном, сообщили Trend в британском Департаменте международной торговли.

"Последние обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества в сельскохозяйственном секторе были полезны для обеих сторон. Поэтому Великобритания и Туркменистан согласились продолжить диалог по этой сфере", - говорится в сообщении.

По данным департамента, товарооборот между Великобританией и Туркменистаном с июня 2020 года по июнь 2021 года составил 28 миллионов фунтов стерлингов (37 миллионов долларов).

В этот период Великобритания экспортировала в Туркменистан товары и услуги на сумму 27 миллионов фунтов стерлингов (36 миллионов долларов).

При этом самыми востребованными товарами в британском экспорте стали химикаты, механические генераторы, промышленное оборудование и ювелирные изделия на сумму 5,58 миллиона фунтов стерлингов (7,5 миллиона долларов), отметили в департаменте.

В то же время Туркменистан экспортировал в указанный период в Великобританию химикаты, минеральные продукты, электротехнические товары, автомобили и электрическое оборудование на сумму один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)