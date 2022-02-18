Правительство Азербайджана сотрудничает с Агентством по развитию МСБ для создания новых инструментов поддержки бизнеса

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана активно сотрудничает с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в области создания новых инструментов поддержки МСБ.

Об этом сказал в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Агалар Велиев на конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Trend.

"Четвертая промышленная революция требует новых инструментов развития малого и среднего предпринимательства. Правительство Азербайджана реализует ряд проектов и программ по поддержке субъектов МСБ. В период пандемии эти работы проводились более активно, чем ранее. На сегодняшний день мы продолжаем оказывать поддержку субъектам МСБ», - сказал Велиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)