Освобождение азербайджанских территорий создало новые возможности для развития сотрудничества с тюркоязычными странами - Орхан Мамедов
БАКУ /Trend/ - Освобождение азербайджанских территорий от оккупации создало новые реалии и возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и тюркоязычными странами.
Об этом сказал в пятницу председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Trend.
По его словам, товарооборот между тюркоязычными странами в прошлом году составил 4,4 миллиарда долларов.
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Освобождение азербайджанских территорий создало новые возможности для развития сотрудничества с тюркоязычными странами - Орхан Мамедов
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