В Азербайджане назван размер выдаваемых субъектам МСБ в сфере сельского хозяйства кредитов

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджана выдает субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) льготные кредиты в размере до одного миллиона манатов.

Об этом сказала в пятницу заместитель председателя правления Агентства аграрного кредитования и развития при минсельхозе Азербайджана Лейла Мамедова в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Trend.

По ее словам, льготные микрокредиты в размере до 15 тысяч манатов выдаются предпринимателям сроком на три года без залога.

"Кроме того, наше агентство выделяет льготные кредиты субъектам микропредпринимательства в размере до 30 тысяч манатов сроком на три года, а также субъектам среднего предпринимательства - до 100 тысяч манатов. Также агентство выдает и долгосрочные кредиты сроком на пять лет в размере до 200 тысяч манатов субъектам среднего предпринимательства, а крупным предприятиям на покупку оборудования и техники - в размере до одного миллиона манатов", - сказала Мамедова.

Отметим, что Агентство по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе выплатило на этой неделе субсидии 159,5 тысячи фермерам на сумму 61,836 миллиона манатов на осенние посевы сезона 2021/2022.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)