Планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана - глава ассоциации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня гранаты выращиваются на землях площадью 22,7 тысячи гектаров, в том числе на 18 процентах разбиты интенсивные сады.

Об этом сказал в пятницу председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Trend.

По его словам, планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана.

"Годовое производство граната в 2021 году выросло на 22 процента по сравнению с 2016 годом - до 185 тысяч тонн. В этот период мы экспортировали гранаты на 25 тысяч долларов. Планируется в будущем нарастить экспорт азербайджанского граната в стоимостном выражении", - сказал Гарашов.

Отметим, что 18 февраля в Баку проходит конференция на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", в которой принимают участие азербайджанские депутаты, заместитель генерального секретаря ТюркПА, председатель правления Агентства по развитию МСБ и др.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)