В Туркменистане разрабатывают концепцию внешнеполитического курса до 2030 г.

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предусматривающее подготовку предложений по проекту концепции внешнеполитического курса страны на 2023-2030 годы, сообщает Trend со ссылкой на интернет-издание «Туркменистан: золотой век».

Согласно постановлению, разработкой проекта концепции займется рабочая группа, которая должна подготовить свои предложения до первого июня.

Новый внешнеполитический курс Туркменистана является частью долгосрочной Программы социально-экономического развития страны на ближайшие 30 лет.

Выступая на расширенном заседании Кабмина, Бердымухамедов заявил, что Туркменистан будет продвигать новую философию международных отношений «Диалог – гарантия мира».

По его словам, Туркменистан будет активно претворять в жизнь новую философию международных отношений, в основе которой лежат четко выверенные политические критерии, здоровый позитивный прагматизм, общепризнанные и понятные общечеловеческие ценности.

В настоящее время Туркменистан имеет 40 дипломатических представительств и консульств по всему миру, а также представительства в 15 международных организациях.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)