Два региона Туркменистана выдвинули кандидатов для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Лебапский и Балканский регионы Туркменистана выдвинули своих кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 12 марта, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Кандидатом от Лебапского региона стал директор Финансово-экономической средней профессиональной школы Перхат Бегенджов, а от Балканского - главврач санатория «Аваза» Бердымаммед Гурбанов.

Их кандидатуры на пост главы государства выдвинули инициативные группы граждан.

17 февраля ЦИК Туркменистана зарегистрировал шесть инициативных групп граждан, которые смогут выдвигать кандидатов на выборах президента в соответствии со статьей 46 Избирательного кодекса.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, а заместитель главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджан Бекмырадов - от Аграрной партии.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)