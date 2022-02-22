Азербайджан и ЕС заложили основу для расширения сотрудничества - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский союз заложили основу для расширения сотрудничества.

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в ходе конференции на тему «Поддержка правительства Азербайджана в создании более благоприятной среды для малых и средних предприятий и повышении их конкурентоспособности», сообщает Trend.

По его словам, подписанные между Азербайджаном и Европейским союзом документы играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

«Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, об упрощении визового режима, совместная декларация по «Южному газовому коридору», план действий Европейской политики соседства, меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству и другие важные документы заложили основу для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Азербайджан придает большое значение развитию отношений со странами ЕС. Тот факт, что Азербайджан наладил стратегическое партнерство с девятью странами ЕС, является наглядным тому подтверждением», - сказал Мамедов.

По его словам, в Азербайджане, как и в большинстве стран мира, микро-, малые и средние предприятия составляют большую часть действующего бизнеса.

«В связи с этим устойчивое развитие Азербайджана тесно связано с уровнем развития малого и среднего бизнеса. Наше агентство играет роль моста между государственными структурами и МСБ, поддерживая его целевые интересы на всех этапах деятельности, начиная с создания стартапов, микро-, малых и средних предприятий», - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)