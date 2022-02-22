ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще ряд кандидатов для участия в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала еще ряд кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся 12 марта, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

На очередном заседании комиссии были зарегистрированы кандидатуры начальника санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского района Максатмырата Овезгелдиева от Ахалского региона, директора научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыева - от Марыйского региона, а также директора Хозяйственного общества (ХО) «Вепалы гурлушик» Бабамырата Мередова - от Партии промышленников и предпринимателей.

Ранее ЦИК зарегистрировал вице-премьера Сердара Бердымухамедова от Демократической партии и заместителя главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджан Бекмырадов - от Аграрной партии, главврача санатория «Аваза» Бердымаммеда Гурбанова - от инициативной группы граждан Ахалского региона, директора Финансово-экономической средней профессиональной школы Перхата Бегенджова - от Лебапского региона.

14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)