В Азербайджане обсудили вопрос создания завода по сборке электромобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с исполнительным директором китайской компании BYD по Европе Исбрандом Хо.

Министр на встрече отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Китаем и заинтересован в расширении сотрудничества с этой страной, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

На встрече была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана, применении "зеленых" технологий, мерах, принимаемых в области использования экологически чистых транспортных средств, подчеркнуты перспективы партнерства в этой сфере. Кроме того, китайским компаниям было предложено воспользоваться благоприятной деловой средой, созданной в Азербайджане.

Исполнительный директор BYD по Европе рассказал о направлениях деятельности компании и имеющемся потенциале партнерства.

Кроме того, были обсуждены вопросы создания в Азербайджане предприятия по сборке электрических автобусов, гибридных и электромобилей.