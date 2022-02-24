В Азербайджане обнародованы итоги второго грантового конкурса для финансирования проектов МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы итоги второго грантового конкурса для предпринимателей, объявленного Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) для финансирования проектов по поддержке микро-, малых и средних предприятий, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

По его данным, на конкурс было представлено 200 проектов, и принято решение о финансировании 13 из них.

На состоявшемся 24 февраля заседании экспертной комиссии было отмечено, что всего на конкурс было представлено 200 проектов, в том числе 194 - в сфере МСБ.

93 проекта было представлено юридическими лицами, 101 - физическими лицами.

Отметим, что прием заявок на второй грантовый конкурс проводился с 15 ноября по 14 декабря 2021 года, а экспертиза и оценка проектов - с 16 декабря 2021 года по 10 февраля 2022 года.

На реализацию прошедших конкурс проектов будет выделено до 20 тысяч манатов.

Подробно ознакомиться с информацией об этих проектах можно по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/qrant

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)