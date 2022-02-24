БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) может включить Туркменистан в будущий проект по торговле и транспортному сообщению.

Об этом сказал Trend старший политический аналитик отдела Центральной Азии Секретариата международных отношений ОЭСР Грегори Леконт.

"ОЭСР, скорее всего, включит Туркменистан в свою будущую работу в области торговли и транспортного сообщения", - сказал он.

Комментируя потенциальные области будущего сотрудничества, Леконт подчеркнул, что еще одной из них является обмен опытом и передовой практикой в области устойчивой инфраструктуры, поскольку ОЭСР инициирует определенную работу в этой области в Центральной Азии.

Старший политический аналитик сказал, что одна из тем, представляющих особый интерес для правительства Туркменистана, связана с инвестиционной политикой и продвижением.

"Поэтому мы можем подробнее рассмотреть эту конкретную область", — сказал Леконт.

По его словам, в дальнейшем ОЭСР продолжит работу над вопросами делового климата.

Говоря об усилиях Туркменистана по развитию сектора альтернативной энергетики, Леконт сказал, что организация не работала в этой области с Туркменистаном.

"При этом улучшение делового и инвестиционного климата пойдет на пользу энергетическому сектору Туркменистана, которому могут потребоваться иностранные инвестиции как в альтернативной, так и в традиционной энергетике", - сказал он.

Грегори Леконт добавил, что наиболее активные направления сотрудничества между Туркменистаном и ОЭСР касаются вопросов делового климата и восстановления после пандемии COVID-19.

(Автор: Амина Назарли)