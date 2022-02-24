ОЭСР может включить Туркменистан в будущий проект по торговле и транспортному сообщению

Бизнес 24 февраля 2022 23:19 (UTC+04:00)
ОЭСР может включить Туркменистан в будущий проект по торговле и транспортному сообщению

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) может включить Туркменистан в будущий проект по торговле и транспортному сообщению.

Об этом сказал Trend старший политический аналитик отдела Центральной Азии Секретариата международных отношений ОЭСР Грегори Леконт.

"ОЭСР, скорее всего, включит Туркменистан в свою будущую работу в области торговли и транспортного сообщения", - сказал он.

Комментируя потенциальные области будущего сотрудничества, Леконт подчеркнул, что еще одной из них является обмен опытом и передовой практикой в области устойчивой инфраструктуры, поскольку ОЭСР инициирует определенную работу в этой области в Центральной Азии.

Старший политический аналитик сказал, что одна из тем, представляющих особый интерес для правительства Туркменистана, связана с инвестиционной политикой и продвижением.

"Поэтому мы можем подробнее рассмотреть эту конкретную область", — сказал Леконт.

По его словам, в дальнейшем ОЭСР продолжит работу над вопросами делового климата.

Говоря об усилиях Туркменистана по развитию сектора альтернативной энергетики, Леконт сказал, что организация не работала в этой области с Туркменистаном.

"При этом улучшение делового и инвестиционного климата пойдет на пользу энергетическому сектору Туркменистана, которому могут потребоваться иностранные инвестиции как в альтернативной, так и в традиционной энергетике", - сказал он.

Грегори Леконт добавил, что наиболее активные направления сотрудничества между Туркменистаном и ОЭСР касаются вопросов делового климата и восстановления после пандемии COVID-19.

(Автор: Амина Назарли)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на физулинском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность - замминистра Политика 00:08
Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области Россия 24 февраля 23:40
Байден объявил о новом пакете санкций США, ЕС и G7 против РФ США 24 февраля 23:30
ОЭСР может включить Туркменистан в будущий проект по торговле и транспортному сообщению Бизнес 24 февраля 23:19
Байден: санкции ударят по высокотехнологическому сектору и космической программе России США 24 февраля 23:19
Представление о том, что такая ситуация в Украине сохранится надолго, неверно, - Байден США 24 февраля 23:16
Байден заявил, что не планирует проводить сейчас переговоры с Путиным США 24 февраля 23:12
Лидеры G7 договорились о дополнительных санкциях против России - Байден США 24 февраля 22:55
Канада ввела санкции против членов Совбеза РФ В мире 24 февраля 22:26
Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций В мире 24 февраля 21:59
Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС В мире 24 февраля 21:48
ФК "Карабах" принимает французский "Марсель" Общество 24 февраля 21:45
Премьер-министр Великобритании объявил о санкциях против России Европа 24 февраля 21:35
Партия «Ени Азербайджан» обратилась к международным организациям в связи с Ходжалинским геноцидом Политика 24 февраля 20:54
Внешний долг Грузии незначительно сократился за год Грузия 24 февраля 20:38
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Политика 24 февраля 19:46
Всемирно известный фотокорреспондент из Франции о страшных событиях Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Социум 24 февраля 19:33
И приходила женщина... – роман Максуда Ибрагимбекова на театральных подмостках Культура 24 февраля 19:28
Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО) Общество 24 февраля 18:42
В Азербайджане внесены изменения в Положение о банковском омбудсмене Финансы 24 февраля 18:15
Туркменистан увеличил экспорт хлопка в ЕС Бизнес 24 февраля 18:13
AZAL и польская авиакомпания LOT обсудили перспективы сотрудничества Транспорт 24 февраля 18:06
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию в ходе спецоперации в Украине Россия 24 февраля 18:02
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Австрии Политика 24 февраля 18:02
Турция сократила поставки нефти и нефтепродуктов в Грузию Энергетика 24 февраля 18:01
В Грузии впервые зафиксирован резкий рост импорта газа из России - Forbes Энергетика 24 февраля 17:57
Юсиф Эйвазов провел мастер-класс в одном из ведущих вузов Москвы (ФОТО) Культура 24 февраля 17:44
В Узбекистане начато строительство очередной станции на основе альтернативной энергии Узбекистан 24 февраля 17:39
МИД России исправил опубликованный ранее искаженный текст Туркменчайского договора (ФОТО) Политика 24 февраля 17:39
В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19 Общество 24 февраля 17:39
В Украине АЗС ограничивают продажу топлива Европа 24 февраля 17:24
Азербайджанские артисты будут учиться у доцента Московской консерватории Культура 24 февраля 17:24
Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Общество 24 февраля 17:21
В Азербайджане выросло производство в обрабатывающей промышленности - министр Экономика 24 февраля 17:17
Занимавшиеся международными грузоперевозками азербайджанские водители находятся в Украине в безопасных районах - ассоциация Общество 24 февраля 17:10
Названа причина обрушения строящегося здания в Баку (ВИДЕО) Общество 24 февраля 17:02
В UNIDO рассказали об инициативах для поддержки сферы энергетики Грузии в 2021 г. (Эксклюзив) Энергетика 24 февраля 16:51
Макрон в ближайшее время выступит с телевизионным обращением Европа 24 февраля 16:49
У нас хороший настрой перед Всемирными соревнованиями по акробатической гимнастике – азербайджанские гимнасты Общество 24 февраля 16:47
Прощай… Сыновья Ялчына Рзазаде провели концерт в память об отце (ВИДЕО, ФОТО) Культура 24 февраля 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 24 февраля 16:37
Азербайджанский Unibank объявил тендер Финансы 24 февраля 16:35
В Азербайджане выявлены еще 1 755 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 517 человек Общество 24 февраля 16:34
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС проводит уникальную кампанию для международного признания Ходжалинской трагедии (ФОТО) Политика 24 февраля 16:30
В ряде регионов Азербайджана появятся очередные центры Службы ASAN Экономика 24 февраля 16:28
Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном сократился в разы Бизнес 24 февраля 16:11
Снизились доходы Maersk Drilling от деятельности в Азербайджане Энергетика 24 февраля 16:07
Внеоборотные активы Maersk Drilling в Азербайджане сократились за год Энергетика 24 февраля 16:04
В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение (ФОТО) Общество 24 февраля 15:51
Госпогранслужба Украины заявила о прорыве российскими военными границу в Киевской области Россия 24 февраля 15:44
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским Турция 24 февраля 15:40
Для проживающих в Украине азербайджанцев создана горячая линия - госкомитет Общество 24 февраля 15:40
В Азербайджане обнародованы итоги второго грантового конкурса для финансирования проектов МСБ (ФОТО) Бизнес 24 февраля 15:36
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации Европа 24 февраля 15:33
Песков назвал цели военной операции России в Украине Россия 24 февраля 15:25
Оборот розничной торговли в Узбекистане вырос за год Узбекистан 24 февраля 15:17
В Баку прошел вечер "По следам на снегу: координаты - 39°54'47" с.ш., 46°47'25" в.д." (ВИДЕО, ФОТО) Культура 24 февраля 15:14
В Азербайджане наибольшая доля выданных за год кредитов пришлась на домохозяйства Финансы 24 февраля 15:14
Посол ЕС назвал условие успешного развития сферы ВИЭ в Туркменистане Энергетика 24 февраля 15:03
Подготовка к Чемпионату мира в Баку идет полным ходом - главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова Общество 24 февраля 15:00
Цена нефти Brent превысила $105 Энергетика 24 февраля 14:40
При поддержке банка АВВ будет определен победитель конкурса EY «Предприниматель года» Экономика 24 февраля 14:36
Основным приоритетом Nar является предоставление клиентам качественных услуг ИКТ 24 февраля 14:36
Казахстан вошел в тор-3 крупнейших импортеров автомобилей из Грузии Грузия 24 февраля 14:34
ВСУ заявили о сбитии второго российского вертолета Европа 24 февраля 14:29
Китайская промышленная компания планирует расширить присутствие на рынке Грузии Грузия 24 февраля 14:28
Президент Ильхам Алиев: С Россией мы очень тесно работаем, и с Украиной у нас отношения развиваются Политика 24 февраля 14:26
Президент Ильхам Алиев: Практически все западные СМИ, с которыми я общался, были тенденциозно настроены к Азербайджану Политика 24 февраля 14:23
Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации Финансы 24 февраля 14:22
Президент Ильхам Алиев: В Армении всего одна или две русские школы, и то для военных Политика 24 февраля 14:21
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения соединений сухопутных войск Политика 24 февраля 14:19
Премьер Британии призвал немедленно созвать саммит НАТО из-за военной операции России Европа 24 февраля 14:18
Зеленский: Государство начинает выдавать оружие гражданам Европа 24 февраля 14:12
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Россия 24 февраля 14:09
В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 24 февраля 14:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Первая вакцинация в мире была в декабре 2020 года в Соединенных Штатах, у нас вакцинация началась 18 января 2021 года Политика 24 февраля 13:46
Президент Ильхам Алиев поставил Симоньян на место: Вы в данном случае задали вопрос как армянка Политика 24 февраля 13:45
Президент Ильхам Алиев: Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя Политика 24 февраля 13:33
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Финансы 24 февраля 13:25
Достигнута договоренность по переговорам о вступлении Туркменистана в ВТО Бизнес 24 февраля 13:24
Президент Ильхам Алиев: У нас нет запрета на въезд по этническому принципу Политика 24 февраля 13:23
Президент Ильхам Алиев: Если России нет в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит Политика 24 февраля 13:16
МИД Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине Политика 24 февраля 13:14
Артисты из Британии и Чехии посвятили проект памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО) Социум 24 февраля 13:09
AccessBank присоединился к системе быстрых платежей AniPay Экономика 24 февраля 13:02
Азербайджанский Gunay Bank планирует представить новую услугу Финансы 24 февраля 13:02
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 24 февраля 13:00
Президент Ильхам Алиев: Уже формируется де-факто трёхсторонний формат сотрудничества Азербайджан – Турция - Россия Политика 24 февраля 12:59
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Всемирного экономического форума (ВИДЕО) Политика 24 февраля 12:57
Президент Ильхам Алиев: Шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан Политика 24 февраля 12:55
В Нахчыванской АР значительно выросло кредитование юридических и физических лиц Экономика 24 февраля 12:51
Президент Ильхам Алиев: В реализации находятся восемь дорожных карт, которые приняты Россией и Азербайджаном Политика 24 февраля 12:48
Жителей Кривого Рога эвакуируют после ракетных ударов по складам танковой бригады Европа 24 февраля 12:47
Президент Ильхам Алиев: В стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять Декларацию между Россией и Азербайджаном Политика 24 февраля 12:46
Президент Ильхам Алиев: Подписание Декларации между Россией и Азербайджаном – результат очень серьезной работы на протяжении многих лет Политика 24 февраля 12:41
Президент Ильхам Алиев Маргарите Симоньян: ... Что случилось с азербайджанцами, которые случайно попадали на территорию, подконтрольную армянским вооруженным формированиям Политика 24 февраля 12:39
Президент Ильхам Алиев: Декларация открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана Политика 24 февраля 12:38
Халг Банк завершил процесс внедрения программного обеспечения FICO Siron Экономика 24 февраля 12:34
В России за сутки госпитализировали 8 632 человека с коронавирусом Россия 24 февраля 12:33
Готов ли TANAP к расширению мощностей в условиях растущего спроса на энергоносители? Энергетика 24 февраля 12:21
Все новости