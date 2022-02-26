Туркменистан рассматривает возможность открытия торгового дома в российском областном центре

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Россия рассмотрели возможность открытия торгового дома в российском городе Оренбург. Этот вопрос обсуждался на встрече генерального консула Туркменистана в Казани Атадурды Байрамова и губернатора Оренбургской области РФ Дениса Паслера, сообщает Trend со ссылкой на Torkmenportal.

На встрече было отмечено, что внешнеторговый оборот между Туркменистаном и Оренбургской областью России в 2021 году вырос на 98,7 процента по сравнению с 2020 годом.

Отметим, что недавно в Казани (Республика Татарстан, Россия) открылся Торговый дом Туркменистана.

Для увеличения объемов туркменской продукции, предлагаемой на мировом рынке, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана создал торговые дома в десятках стран, в том числе России, Беларуси, Кыргызстане, Афганистане, Турции и Китае.