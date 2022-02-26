Подписан меморандум между министерствами иностранных дел Туркменистана и Великобритании

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Туркменистана.

Документ был подписан по итогам видеоконференции «Структурный диалог», которая состоялась 24-25 февраля между главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и министром по делам Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества министерства иностранных дел Великобритании Тариком Ахмадом.

В ходе встречи было подчеркнуто, что имеется большой потенциал для дальнейшего расширения совместных действий в сфере торгово-экономического сотрудничества. Стороны договорились о расширении сотрудничества в рамках Туркмено-Британского торгово-промышленного совета (TUKTIC).

Также были обсуждены приоритеты взаимодействия с Департаментом гарантирования экспортных кредитов (UKEF).

Кроме того, стороны достигли договоренности о расширении двустороннего сотрудничества в областях человеческого измерения, здравоохранения, образования и науки, высоких технологий и инновационных решений.

Касаясь региональной стабильности и безопасности, министры подчеркнули важность консолидации усилий сторон для обеспечения процветания, стабильного развития, возможности интеграции Афганистана в масштабные экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные региональные проекты.

Ранее в министерстве международной торговли Великобритании сообщили Trend, что ведутся переговоры по ряду потенциальных проектов между Великобританией и Туркменистаном.

Объем торговли между Великобританией и Туркменистаном с июня 2020 года по июнь 2021 года составил 28 миллионов фунтов стерлингов (37 миллионов долларов).