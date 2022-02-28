Туркменистан и Турция обсудили торговое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Турция обменялись мнениями о расширении партнерства в сфере торговли и текстильной промышленности, сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Данная тема обсуждалась в ходе телефонного разговора вице-премьера Туркменистана Сердара Бердымухамедова и министра торговли Турции Мехмета Муша.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность расширения сотрудничества между Туркменистаном и Турцией в транспортной сфере, в частности, эффективного использования транзитных коридоров и авиамаршрутов для улучшения двусторонних торговых отношений.

Муш, в свою очередь, подчеркнул важность организации регулярных встреч представителей профильных министерств и ведомств для облегчения практической совместной работы.

Сотрудничество между Туркменистаном и Турцией успешно развивается в различных направлениях.

Если в 1992 году товарооборот между Туркменистаном и Турцией составлял 47,5 миллиона долларов, то к 2021 году он вырос в 226 раз - до 1,7 миллиарда долларов.

Турецкие строительные компании до сегодняшнего дня реализовали в Туркменистане 1 061 проект на сумму 50 миллиардов долларов.