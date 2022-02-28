Туркменистан организовал избирательные участки за рубежом в связи с президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Туркменистан организовал 41 избирательный участок при своих посольствах и консульствах в 30 странах мира в рамках активной подготовки к президентским выборам 12 марта.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменские СМИ, об этом было сказано в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с дипкорпусом страны за рубежом.

Кампания по регистрации кандидатов на пост президента Туркменистана, начавшаяся 14 февраля, завершилась 23 февраля. В ходе нее регистрацию прошли девять кандидатов. Трое из них выдвинуты политическими партиями, шесть - инициативными группами граждан.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов.