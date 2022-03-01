Антимонопольная служба Азербайджана усиливает соответствие мониторингов международным стандартам

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана продолжит развивать цифровизацию и в 2022 году.

Об этом сказал во вторник глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам деятельности в 2021 году, сообщает Trend.

По его словам, старт этим работам был дан еще в 2021 году.

«Это также отражается и на стратегической программе нашей госслужбы. В ее рамках планируется усилить соответствие анализа и мониторинга международным стандартам», - сказал Аббасбейли.

Он также сообщил, что госслужба тщательно анализирует все поступающие обращения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)