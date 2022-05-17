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Платформа Европейского бизнес-сообщества будет доступна в Азербайджане в июне

Бизнес Материалы 17 мая 2022 14:50
Платформа Европейского бизнес-сообщества будет доступна в Азербайджане в июне

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - InvestBaku запустит новую инвестиционную платформу.

Об этом сказал во вторник управляющий директор InvestBaku Джавид Мустафаев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

По его словам, платформа EU-Azerbaijan Networking System будет доступна в Азербайджане с 10 июня.

Мустафаев добавил, что платформа Европейского бизнес-сообщества даст возможность связаться с компаниями ЕС в Азербайджане, найти местных партнеров и подрядчиков, получить доступ к инфраструктуре поддержки бизнеса и информацию о проводимых тендерах.

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