Платформа Европейского бизнес-сообщества будет доступна в Азербайджане в июне

БАКУ /Trend/ - InvestBaku запустит новую инвестиционную платформу.

Об этом сказал во вторник управляющий директор InvestBaku Джавид Мустафаев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

По его словам, платформа EU-Azerbaijan Networking System будет доступна в Азербайджане с 10 июня.

Мустафаев добавил, что платформа Европейского бизнес-сообщества даст возможность связаться с компаниями ЕС в Азербайджане, найти местных партнеров и подрядчиков, получить доступ к инфраструктуре поддержки бизнеса и информацию о проводимых тендерах.