Словакия считает проекты в Карабахе очень перспективным направлением сотрудничества с Азербайджаном – посол

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайно перспективным направлением сотрудничества между Азербайджаном и Словакией являются экономические проекты в сфере восстановления социально-экономической жизни в Карабахе, сказал Trend посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

"Словакия стала первой страной, представившей 27 мая прошлого года в Баку комплексный проект строительства "умного" города в Карабахе. Cловацкий проект включает в себя, помимо всего прочего, элементы сотрудничества с азербайджанскими компаниями, обеспечение финансирования, решение в области экологически чистой энергии, объекты, обеспечивающие долгосрочную занятость, а также высокую гибкость проекта, который будет адаптирован к потребностям Азербайджана. Многие страны заинтересованы в участии в экономическом возрождении Карабаха. Считаем, что наш проект имеет большой потенциал для успеха", - сказал Лайчак.

По словам дипломата, годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, стали подтверждением успешного делового сотрудничества между двумя странами.

"Мы приложим усилия для изучения новых экономических возможностей в области машиностроения, в основном автомобильных компонентов, программных приложений и управленческих решений для некоторых азербайджанских компаний, а также в сфере продвижения сельскохозяйственной продукции. Нам есть что предложить, и мы приложим еще больше усилий для налаживания связей в этих сферах", - сказал Лайчак.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn