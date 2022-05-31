AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2021 год

БАКУ/Trend/ - AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2021 год, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заверенный независимой аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

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Банк в цифрах (accessbank.az)

По итогам 2021 года чистая прибыль банка составила 4.3 млн. манатов.

По данным на 31 декабря 2021 года, активы банка составили 889 млн. манатов, значительная доля которых сконцентрирована в кредитном портфеле – 67%.

Кредитный портфель Банка вырос на 30% и достиг отметки 598 млн. манатов. В связи с увеличением кредитного портфеля по сравнению с 2020 годом, также вырос чистый процентный доход на 3.8 млн. манатов.

Совокупный депозитный портфель увеличился на 10% и составил 707 млн. манатов.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).