Казахстан нарастил экспорт в Иран

БАКУ /Trend/ - По итогам первых трех месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 196,6 миллиона долларов против 132,2 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года, передает в понедельник Trend со ссылкой на данные Комитета по статистике Казахстана.

При этом доля Ирана в общем товарообороте Казахстана составила 0,69 процента (0,67 процента - в первом квартале 2020 года).

Так, в первом квартале экспорт из Казахстана в Иран составил 136,1 миллиона долларов против 89,8 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Импорт Казахстана из Ирана составил 62,5 миллиона долларов (42,4 миллиона долларов - в аналогичном периоде прошлого года).

Отметим, что по итогам трех месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Казахстана в целом составил 28,6 миллиарда долларов (19,7 миллиарда долларов - в аналогичном периоде 2021 года).

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