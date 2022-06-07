Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в перспективе может достичь миллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в первом квартале 2022 года вырос втрое.

Об этом сказал в ходе торгово-экономической миссии генеральный директор АО "QazTrade" Азамат Аскарулы, передает во вторник Trend.

По его словам, в январе-марте нынешнего года товарооборот между странами достиг 100 миллионов долларов.

«Уверен, что по итогам этого года товарооборот достигнет 500 миллионов долларов, а в перспективе мы сможем достичь миллиарда», - сказал Аскарулы.

Он подчеркнул, что в основном в Азербайджан поставляется такая продукция, как сталь и металлические изделия, железнодорожная техника, локомотивы, пшеница.

«В этом направлении ожидается подписание двустороннего документа», - сказал гендиректор.