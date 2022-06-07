...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)

Бизнес Материалы 7 июня 2022 10:05
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку в ходе бизнес-форума торгово-экономической миссии Казахстана состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Как передает во вторник Trend, подписан меморандум о сотрудничестве между QazTrade и общественным объединением «Предприниматели Гянджи».

Также были подписаны контракты на поставку металлопроката, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции,

Было подписано соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости