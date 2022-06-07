Азербайджан и Казахстан подписали ряд документов по экономическому сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в ходе бизнес-форума торгово-экономической миссии Казахстана состоялась церемония подписания двусторонних документов.
Как передает во вторник Trend, подписан меморандум о сотрудничестве между QazTrade и общественным объединением «Предприниматели Гянджи».
Также были подписаны контракты на поставку металлопроката, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции,
Было подписано соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.