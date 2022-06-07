Азербайджан и Туркменистан намерены наращивать всестороннее взаимодействие - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан намерены наращивать всестороннее взаимодействие.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

По его словам, в настоящее время Туркменистан и Азербайджан наращивают взаимодействие по широкому спектру сфер, и в особенности в транспорте и энергетике.

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море является одним из примеров документов, выводящих сотрудничество на совершенно новый уровень.

В то же время, по словам посла, активизация взаимодействия двух стран происходит и в сфере транспорта. Так, приоритетной задачей двух стран является деятельность по налаживанию прямого авиасообщения, и скоро можно будет увидеть конкретные результаты данной деятельности.