Назван оборот по безналичным денежным средствам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2022 года оборот по безналичным денежным средствам в Азербайджане составил шесть миллиардов манатов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе финтех-саммита в Баку.

По его словам, 75 процентов этих платежей пришлись на транзакции, 40 процентов - в общем обороте.

«Количество банковских карт в нынешнем году выросло на 2 миллиона и достигло почти 12 миллионов единиц. Кроме того, в Азербайджане создана возможность открывать банковские счета и карты онлайн, не посещая офис банка», - сказал Нуриев.

Также он отметил, что в мире развивается такой тренд, как необанки, то есть цифровые банки.

«По итогам четырех месяцев банковские активы в Азербайджане составили 40 миллиардов манатов», - добавил Нуриев.