Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию

Государственный банк Azer Turk Bank продлил период потребительской кредитной кампании до 30 августа 2022 года.

Эти кредиты с годовой процентной ставкой от 13% выдаются на срок до 48 месяцев.

В зависимости от ежемесячного дохода клиенты могут получить кредит до 30 000 манат. Максимальная сумма необеспеченного кредита составляет 15 000 манатов.

Каждые клиент, может легко и удобно заказать кредит в Azer Turk Bank, зайдя в раздел потребительских кредитов на сайте atb.az, и не посещая в Банк. В открывшемся окне для онлайн-заказа задается сумма и период кредита. Затем вводится FIN код. Операция завершается нажатием на кнопку Заказать. Получить кредит можно в ближайшем, указанном в заявке отделении Банка.

Следует отметить, что платежи по кредиту можно проводить онлайн, не приходя в банк, посредством сайта atb.az, через мобильное приложение atb360, терминалы Банка, а также терминалы MilliÖn и E-manat, без комиссии.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.