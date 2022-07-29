...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию

Бизнес Материалы 29 июля 2022 14:19 (UTC +04:00)
Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию

Читайте Trend в

Государственный банк Azer Turk Bank продлил период потребительской кредитной кампании до 30 августа 2022 года.

Эти кредиты с годовой процентной ставкой от 13% выдаются на срок до 48 месяцев.

В зависимости от ежемесячного дохода клиенты могут получить кредит до 30 000 манат. Максимальная сумма необеспеченного кредита составляет 15 000 манатов.

Каждые клиент, может легко и удобно заказать кредит в Azer Turk Bank, зайдя в раздел потребительских кредитов на сайте atb.az, и не посещая в Банк. В открывшемся окне для онлайн-заказа задается сумма и период кредита. Затем вводится FIN код. Операция завершается нажатием на кнопку Заказать. Получить кредит можно в ближайшем, указанном в заявке отделении Банка.

Следует отметить, что платежи по кредиту можно проводить онлайн, не приходя в банк, посредством сайта atb.az, через мобильное приложение atb360, терминалы Банка, а также терминалы MilliÖn и E-manat, без комиссии.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию
Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию
Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию
Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию
Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию
Azer Türk Bank продолжает свою кредитную кампанию
Лента

Лента новостей

Читать все новости