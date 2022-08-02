Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию - Чавушоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию.

Как передает во вторник Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Декларацию по итогам трехсторонней встречи подписали главы МИД Турции и Азербайджана - Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Цель документа - укрепление отношений трех стран, отметил Чавушоглу.

«Мы нацелены на продолжение сотрудничества в данном трехстороннем формате и реализацию конкретных совместных проектов», - говорится в публикации.