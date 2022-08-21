Среднемесячная инфляция в Казахстане превысила показатели последних лет

БАКУ /Trend/ - В июле темпы роста месячной инфляции в Казахстане замедлились до 1,1% с 1,6% месяцем ранее, хотя все еще оставались на высоком уровне.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов в ходе заседания правительства страны, передает во вторник Trend.

По его словам, в среднем в июле за последние 5 лет месячная инфляция составляла 0,3%.

Замедление роста цен произошло под влиянием сезонного удешевления плодоовощной продукции. Более существенному замедлению роста потребительских цен препятствуют сохраняемый спрос в экономике на фоне реализуемой стимулирующей фискальной политики, давления во внешнем и внутреннем секторах экономики в условиях продолжающейся геополитической напряженности и сопутствующих дисбалансов на рынках.

На этом фоне годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. При этом более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. Так, продовольственная инфляция ускорилась с 19,2% до 19,7%, непродовольственная – с 13,2% до 14,2%.

Инфляция по платным услугам, несмотря на относительно высокий показатель месячного роста, осталась неизменной на уровне 9,2% ввиду эффекта высокой базы 2021 года. Таким образом, инфляционное давление в экономике сохраняется на высоком уровне.