Назван объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Число транзакций из Казахстана в Азербайджан в июне составило 2,8 тысячи на общую сумму 1,7 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов), передает в четверг Trend со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

Сообщается, что доля Азербайджана составила 1,1 процента от общего количества денежных переводов из Казахстана и 1,6 процента - от общей суммы.

Относительно мая 2022 года количество транзакций выросло на 14,2 процента, а их сумма - на 20 процентов.

В свою очередь относительно июня прошлого года количество денежных переводов из Казахстана в Азербайджан сократилось на 9,6 процента, а их сумма - на 19,2 процента.

Отметим, что в июне 2022 года было осуществлено в целом 263,2 тысячи транзакций на сумму 104 миллиарда тенге (217,5 миллиона долларов).

В сравнении с маем 2022 года количество денежных переводов выросло на 3,6 процента, а объем - на 6,1 процента. По сравнению с июнем прошлого года количество и объем отправленных денежных переводов выросли на 3,4 процента и 1,4 процента соответственно.