БАКУ /Trend/ - На сегодня 24 компании Азербайджана нацелены на выход на рынок Казахстана.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал генеральный директор АО "QazTrade" Азамат Аскарулы в ходе I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

По его словам, это компании из различных секторов деятельности, начиная от промышленности и до пищевой отрасли.

Аскарулы подчеркнул, что за последние четыре года из Казахстана в Азербайджан поставляла свою продукцию 491 компания.

«Товарооборот между нашими странами в первом полугодии 2022 года составил 194,1 миллиона долларов. Здесь мы тоже отметили рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал он.