Необходимо обеспечить свободу транзита товаров для развития экспорта стран ЕАЭС - Алихан Смаилов

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить свободу транзита товаров для развития экспорта стран ЕАЭС.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

По его словам, важным практическим шагом в этом направлении может стать модернизация инфраструктуры евразийских транспортных коридоров в направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг».

Смаилов отметил, что для дальнейшего развития необходимо сосредоточиться на решении ряда ключевых вопросов.

Так, по его мнению, выстраивание безбарьерной среды является основой взаимоотношений стран ЕАЭС, прямо прописанной в Договоре о его создании. Ведущую роль в этом должна играть комиссия, которая наделена всеми необходимыми полномочиями.

«В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке», — отметил премьер-министр.

Глава правительства добавил, что при введении ограничений во взаимной торговле должны создаваться условия для поддержания определенного уровня обеспеченности других государств товарами ЕАЭС, а также упрощения поставок из третьих стран.

Он также подчеркнул, что в настоящее время страны Союза столкнулись с серьезным ростом цен, особенно на продовольственные товары. Так, за 6 месяцев цены в ЕАЭС выросли в среднем на 12,9%.

«Вместе с тем мы видим серьезные искажения в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и инфляционные процессы в наших странах», — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи премьер-министр предложил провести соответствующие консультации центральных банков стран ЕАЭС и внести предложения к очередному заседанию Межправсовета.