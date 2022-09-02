Cбер и холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи Сбербанк Казахстан

БАКУ /Trend/ - Группа Сбербанк и Национальный управляющий холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»), передает Trend со ссылкой на Сбер.

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения.

Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Холдинг «Байтерек» оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющиеся у Сбербанк Казахстан современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны.

Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан.

Холдинг «Байтерек» также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка.