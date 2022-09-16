В Дашкесанском районе состоялось открытие школы, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке ЗАО “AzerGold” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках очередного совместного крупномасштабного проекта корпоративной социальной ответственности Фонда Гейдара Алиева и Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» в предгорном поселке Гушчу, недалеко от золотоносного месторождения «Човдар» Дашкесанского района сдано в эксплуатцию модульное здание средней школы имени Салмихана Искандарова.

На церемонии открытия, организованной 15 сентября в День знаний, приняли участие глава Исполнительной Власти Дашкесанского района Ахад Абиев, член правления, заместитель председателя ЗАО “AzerGold” Огтай Мамедов, представитель Фонда Гейдара Алиева Шамиль Азизов, глава сектора образования Дашкесанского района Гянджа-Дашкесанского районного отдела образования Эльмир Джафаров, директор школы Эльмира Джалилова и представители общественности.

В начале мероприятия по случаю открытия учебного 2022-2023 года произвучал национальный гимн страны. Далее, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших 13-14 сентября при отражении очередной вражеской провокации, а также память всех погибших за защиту нашей родины.

Выступивший в начале мероприятия Глава Исполнительной Власти Дашкесанского района Ахад Абиев, подчеркнувший созданные необходимые условия для осуществления учебного процесса на высоком уровне, обратился к ученикам максимально использовать созданные для них возможности, вырасти достойными гражданами своей страны и квалифицированными кадрами, пожелал им мобилизовать свои знания и умения для развития нашей родины в будущем во всех направлениях.

Огтай Мамедов сообщил, что сданное в эксплуатацию модульное здание школы соответствует всем требуемым современным образовательным стандартам. О.Мамедов отметил, что национальная политика в области образования, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжена господином президентом Ильхамом Алиевым. В качестве яркого проявления этого он подчеркнул проведенные за последние годы важные реформы в сфере образования, строительсво и ремонт школьных и других учебных заведений в столице Баку и регионах. От имени ЗАО О.Мамедов поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за инициативу и поддержку строительства отмеченного школьного здания в поселке Гушчу и реализации многочисленных социальных проектов в данной области.

Шамиль Азизов в своей речи отметил, что Фонд Гейдара Алиева под руководством Президента Ильхама Алиева внес вклад в реализацию концептуальной образовательной стратегии в Азербайджане, рассказал о реализуемых Фондом проектах в направлении капитального ремонта и строительства новых школ, укрепления материально-технической базы, оснащения их необходимым оборудованием.

Заведующий сектором образования Гянджа-Дашкасанского регионального управления образования Дашкесанского района Эльмир Джафаров выразил уверенность в том, что условия, созданные в новом учебном корпусе способствуют повышению качества образования.

Выразившая благодарность за эту инициативу Фонду Гейдара Алиева и ЗАО “AzerGold”, директор учебного заведения Эльмира Джалилова отметила, что в школе будут эффективно использованы все возможности для получения учащимися знаний на высоком уровне.

Выступивший в заключении Бахлул Искендеров сообщил, что сдача в эксплуатацию нового корпуса средней школы имени его брата, Салмихана Искендерова, наряду с большим вкладом в развитие образования в данном регионе является также выражением уважения и почтения памяти шехида.

Далее гости ознакомились со зданием модульной школы, пронаблюдали за учебным процессом в классах в первый день обучения. Отметим, что школьное здание вместительностью в 80 учащихся, имеет 10 классных комнат, 1 учительскую, 1 библиотеку и санитарный узел. 55 учеников продолжат обучение в школе, оснащенной необходимым оборудованием для учебного процесса, интернет-сетью, компьютером, мебелью и другим инвентарем.

Следует отметить, что ЗАО “AzerGold” регулярно реализует социальные проекты в поселках и селах, расположенных вблизи золотодобывающего предприятия «Човдар». При поддержке Фонда Гейдара Алиева реализуются многочисленные проекты в направлениях охраны окружающей среды, образования, здравоохранения и др.