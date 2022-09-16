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Узбекистан заинтересован в проектах по транспорту и логистике на освобожденных территориях Азербайджана - Фарходжон Тошпулатов

Бизнес Материалы 16 сентября 2022 13:07 (UTC +04:00)
Узбекистан заинтересован в проектах по транспорту и логистике на освобожденных территориях Азербайджана - Фарходжон Тошпулатов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - Узбекистан готов расширять партнерство с тюркоязычными государствами, в том числе в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу заместитель председателя торгово-промышленной палаты Узбекистана Фарходжон Тошпулатов в ходе бизнес-форума в Шуше, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона, передает Trend.

По его словам, страна заинтересована в проектах по транспорту и логистике, в инновационной отрасли, секторе энергетики, в том числе в возобновляемых источниках энергии

«Наше правительство уделяет большое внимание развитию сферы предпринимательства. Так, наш бизнес активно продвигается как на местном, так и международном уровнях», - сказал он.

Тошпулатов отметил, что бизнесменам тюркоязычных стран необходимо объединиться для развития бизнес-потенциала.

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