В Азербайджане названо число приватизированных за год объектов недвижимости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число приватизированных объектов недвижимости в августе 2022 года выросло на 32,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, в Азербайджане в указанный период были зарегистрированы права собственности на 33 720 объектов недвижимости (7 730 объектов, или 22,9 процента – первичная регистрация, 25 990 объекта, или 77,1 процента – повторная регистрация).

Отмечается, что из общего числа приватизированных в августе 2022 года объектов недвижимости 5 043 - частные жилые и садовые дома, 9 285 – квартиры, 18 409 – земельные участки, 304 – нежилые помещения, 606 – нежилые участки, 64 – жилые комплексы, 9 многоэтажных жилых домов.

В сообщении ведомства также говорится, что в отчетный период первичную государственную регистрацию прошли 3 121 земельный участок, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года.

В августе 2022 года была проведена техническая инвентаризация и выданы технические паспорта на 26 623 объекта недвижимости, что на 36,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Количество зарегистрированных ипотечных договоров в августе 2022 года выросло на 43,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5 928.