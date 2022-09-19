Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны и Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) заключили очередное значимое соглашение. Стоит отметить что, сотрудничество между двумя финансовыми структурами продолжается с 2004 года. Развивая это сотрудничество, за указанный период был подписано ряд важных контрактов.

В рамках нового соглашения, EBRD расширил программу торгового финансирования (TFP) для Банка Республика, направленную на поддержку малых и средних предприятий в Азербайджане.

Соглашение призвано стимулировать торговлю азербайджанских предприятий и лучше интегрировать их в международные рынки. Программа расширяет возможности Банка Республика в сфере финансирования торговли и оказывает поддержку предпринимателям, необходимую для расширения их доступа к импортной и экспортной торговле.

«Мне очень приятно находиться здесь в Баку и лично подписывать это соглашение с нашим давним азербайджанским партнером, с Банком Республика. Мы рады поддерживать наш банк-партнер в расширении поддержки торгового финансирования для предприятий по всей стране. Уверенна, вместе мы сможем внести свой вклад в развитие внешней торговли в Азербайджане» отметила Президент EBRD Одиль Рено-Бассо

«Мы горды тем, что являемся главным банком-партнером для EBRD в Азербайджане. Партнерство с EBRD усилило наши позиции, позволив нам расширить финансирование микро, малого и среднего бизнеса, а также, поддержать торговое финансирование в стране. Мы уверены, что подписание 19-го по счету контракта лично с Президентом EBRD, госпожой Одиль Рено-Бассо, в будущем поднимет наше сотрудничество на новый, еще более высокий уровень» подчеркнул Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов

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