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Казахстан и Китай договорились о развитии взаимных расчетов в юанях

Бизнес Материалы 21 сентября 2022 11:07 (UTC +04:00)
Казахстан и Китай договорились о развитии взаимных расчетов в юанях

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай договорились о развитии взаимных расчетов в юанях, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Соответствующий меморандум подписали Национальный Банк Республики Казахстан и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах.

Меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах.

Сообщается, что заключение Меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности.

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