БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай договорились о развитии взаимных расчетов в юанях, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Соответствующий меморандум подписали Национальный Банк Республики Казахстан и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах.

Меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах.

Сообщается, что заключение Меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности.