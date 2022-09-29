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За последние два года выданы 60 стартап-сертификатов - агентство по развитию МСБ Азербайджана

Бизнес Материалы 29 сентября 2022 10:34 (UTC +04:00)
За последние два года выданы 60 стартап-сертификатов - агентство по развитию МСБ Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - За последние два года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана выдало порядка 60 стартап-сертификатов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в ходе мероприятия на тему «Fintech в Азербайджане – сегодня и завтра» заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Самир Хумбатов.

По его словам, в будущем планируется проработать вопросы финансирования стартап-проектов, которым выданы эти сертификаты.

«Есть некоторые стартаперы, которые получили сертификат и, к сожалению, не ведут той активной деятельности, которой мы от них ожидали. Поэтому необходимо создание инструментов финансирования и кредитования», - сказал Хумбатов.

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